Завод AGC по производству автостекла сменил владельца
Японская компания AGC, являющаяся крупнейшим в мире производителем стекла, продала холдингу «Адамант» два своих завода в России. Об этом пишет «Коммерсант».
По словам директора предприятий Сергея Князева, крупнейший в России производитель автомобильного стекла Борский стекольный завод, а также Клинский стекольный завод, были проданы единым лотом. Сделка была закрыта 19 февраля.
При этом сумму сделки Князев назвать отказался, подчеркнув при этом, что в течение двух лет предприятия «находились в некоторой стагнации», так как в марте 2022 года AGC INC приостановила инвестиции в Россию.
Борский стекольный завод производит до 1,5 млн машинокомплектов закаленного и многослойного автомобильного стекла в год. А на Клинском стекольном заводе работает самая большая в Европе стекловаренная печь мощностью 1 тыс. тонн стекла в сутки и две линии по производству стекла с магнетронным покрытием.
Ранее французский производитель и поставщик запчастей Valeo продал свое производство трансмиссий в России научно-производственному комплексу «Автоприбор». А в 2023 году компания ROSSKO заявила о намерении построить крупный завод по производству автомобильных запчастей в особой экономической зоне «Титановая долина». Он будет состоять из нескольких цехов, которые должны закрыть потребности российского рынка в наиболее важных группах деталей.