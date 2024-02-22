Завод AGC по производству автостекла сменил владельца

Японская компания AGC, являющаяся крупнейшим в мире производителем стекла, продала холдингу «Адамант» два своих завода в России. Об этом пишет «Коммерсант».

По словам директора предприятий Сергея Князева, крупнейший в России производитель автомобильного стекла Борский стекольный завод, а также Клинский стекольный завод, были проданы единым лотом. Сделка была закрыта 19 февраля.

При этом сумму сделки Князев назвать отказался, подчеркнув при этом, что в течение двух лет предприятия «находились в некоторой стагнации», так как в марте 2022 года AGC INC приостановила инвестиции в Россию.

Борский стекольный завод производит до 1,5 млн машинокомплектов закаленного и многослойного автомобильного стекла в год. А на Клинском стекольном заводе работает самая большая в Европе стекловаренная печь мощностью 1 тыс. тонн стекла в сутки и две линии по производству стекла с магнетронным покрытием.