Появилась первая фотография обновленного Lamborghini Urus

Итальянская марка готовится представить новую версию Urus, который с момента своего появления в 2018 году был локомотивом ее продаж. Интересно, что первое официальное фото рестайлингового кроссовера решили не распространять онлайн, а опубликовали в печатном журнале Lamborghini Magazine. На нем виден только фрагмент задней части кузова, ну а полностью «Урус» раскроют во второй половине 2024 года.

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На фотографии изображена часть кормы обновленного Urus с другими фонарями, новым декором и более выдающимся спойлером, который можно было увидеть на шпионских снимках. Название марки перемещено из центра вправо. В подписи к изображению Lamborghini обещает «более мощный опыт» и «более сильные эмоции от вождения, чем когда-либо».

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Уже известно, что в 2024 году Lamborghini попрощается с негибридным Urus, однако «восьмерка» должна остаться в строю. Кроссовер могут оборудовать установкой на базе V8 от Porsche Cayenne, выдающей суммарно до 739 лошадиных сил и 950 Нм крутящего момента, с которой кроссовер сможет бросить вызов Ferrari Purosangue. В таком случае слова о более мощном опыте будут оправданы: нынешний Urus развивает 666 сил и 850 Нм.

Кроме того, Lamborghini будет легче Cayenne за счет деталей из углеродного волокна. Это значит, что итальянский кроссовер может обойти «донора» установки в разгоне до 100 километров в час, на который Cayenne тратит 3,6 секунды.