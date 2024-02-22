В США усомнились в «роскошности» прославившегося на весь мир Aurus
Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что подаренный лидеру КНДР Aurus может считаться нарушением санкций ООН, но отметил, что «не знал о существовании» российских автомобилей класса люкс. Портал Quto.ru отмечает: подаренный Ким Чен Ыну Aurus «прославил российский бренд на весь мир».
В феврале 2024 года северокорейские СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже уточнил, что лидеру КНДР подарили Aurus.
Американские журналисты спросили Миллера во время брифинга, является ли роскошный автомобиль в подарок нарушением санкций ООН против Северной Кореи.
«Вообще я, честно говоря, не знал, что существует такое понятие, как российский роскошный автомобиль. Надеюсь, Ким получил расширенную гарантию», - ответил Миллер.
По словам представителя Госдепа, он не уверен, что «посмотрел бы на Россию, если бы решил купить роскошный автомобиль, даже если не было бы санкций».
Миллер отметил, что резолюции Совета Безопасности ООН требуют от всех государств-членов ООН запретить «как поставку транспортных средств, так и поставку автомобилей класса люкс в КНДР». Он подчеркнул, что Россия эти санкции поддержала.