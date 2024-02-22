В США усомнились в «роскошности» прославившегося на весь мир Aurus

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что подаренный лидеру КНДР Aurus может считаться нарушением санкций ООН, но отметил, что «не знал о существовании» российских автомобилей класса люкс. Портал Quto.ru отмечает: подаренный Ким Чен Ыну Aurus «прославил российский бренд на весь мир».

В феврале 2024 года северокорейские СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже уточнил, что лидеру КНДР подарили Aurus.

Американские журналисты спросили Миллера во время брифинга, является ли роскошный автомобиль в подарок нарушением санкций ООН против Северной Кореи.

«Вообще я, честно говоря, не знал, что существует такое понятие, как российский роскошный автомобиль. Надеюсь, Ким получил расширенную гарантию», - ответил Миллер.

По словам представителя Госдепа, он не уверен, что «посмотрел бы на Россию, если бы решил купить роскошный автомобиль, даже если не было бы санкций».