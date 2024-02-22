АГР запустила в Петербурге производство и продажи автомобилей Solaris

Компания АГР запустила в России продажи автомобилей под брендом Solaris, их производство началось на заводе в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении компании.
"AGR Automotive Group (ООО "АГР") объявляет о запуске на российском рынке нового автомобильного бренда Solaris. Производство модельного ряда Solaris началось в Санкт-Петербурге на ООО "Автомобильный завод "АГР", которое является предприятием полного производственного цикла", - отмечается в сообщении.
Модельный ряд бренда Solaris включает модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX. Автомобили будут реализовываться через дилерскую сеть АГР.