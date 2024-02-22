В России расширят требования к лицензированию автошкол

Правительство РФ расширило список обязательных требований при лицензировании автошкол, которые вступят в силу с 1 апреля. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление пишет ТАСС.

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Оно предусматривает, что с 1 апреля для получения или продления лицензии на образовательную деятельность автошколы будут обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы программам подготовки водителей.

Ожидается, что это улучшит качество подготовки будущих водителей и повысит безопасность дорожного движения.

Напомним, что с 1 сентября 2022 года автошколы России стали обучать водителей по обновленным программам. Раньше из 56 часов практики, которые отводились для обучения на права категории «В», 24 часа было выделено на «площадку» и 32 на занятия в «городе». Сейчас водители должны проводить в реальных условиях уже 38 часов, и только 18 займет обучение на площадке.