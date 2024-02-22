Стало известно, какие модели авто выпустят под брендом «Амберавто»
Очередной моделью под маркой «Амберавто» должен стать компактный электрохетчбэк из Китая JMEV EV3. Об этом пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на осведомленные источники.
JMEV EV3 был представлен в КНР в 2023 году. Это модернизированная компактная версия хетчбэка Е300 2019 года. Автомобиль JMEV EV3 оснащен мотором мощностью 49 л.с.
Он может разгоняться до 100 км/ч. При этом разогнаться до 50 км/ч машина способна за 5,5 сек. На одной зарядке автомобиль проезжает 320 км.
«Автотор» ранее представил первую модель под брендом «Амберавто» — А5. Это электрический седан. Сборка первых экземпляров осуществлялась в Калининграде в конце 2023 года. А5 получил электродвигатель мощностью 160 л.с.
Ранее СМИ узнали, что в Китае начались продажи нового кроссовера Jetour X90 Pro. На Pro сменилась версия Plus.