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Путин придет с проверкой на «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен посмотреть новые машины «КамАЗа». Об этом сообщает РИА Новости.

Путин придет с проверкой на КамАЗ
© РИА Новости

«У них новые машины появляются, надо посмотреть будет сегодня», - подчеркнул Путин.

Соответствующее заявление российский лидер сделал во время беседы с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Тот рассказал президенту РФ о стабильной работе «КамАЗа».

Встреча Владимира Путина с главой Республики началась в этот же день, 22 февраля. В ходе нее президент поблагодарил Минниханова за помощь в организации международного турнира «Игры будущего». Затем Путин в онлайн-формате поучаствовал в открытии перинатального центра и хосписа в Казани.

До этого выяснилось, что «КамАЗ» произведет еще 12 беспилотных грузовиков к сентябрю. Их сконструируют специально для следования по скоростной автомагистрали, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, М-11 «Нева».

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