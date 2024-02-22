Путин придет с проверкой на «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин заявил, что намерен посмотреть новые машины «КамАЗа». Об этом сообщает РИА Новости.
«У них новые машины появляются, надо посмотреть будет сегодня», - подчеркнул Путин.
Соответствующее заявление российский лидер сделал во время беседы с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Тот рассказал президенту РФ о стабильной работе «КамАЗа».
Встреча Владимира Путина с главой Республики началась в этот же день, 22 февраля. В ходе нее президент поблагодарил Минниханова за помощь в организации международного турнира «Игры будущего». Затем Путин в онлайн-формате поучаствовал в открытии перинатального центра и хосписа в Казани.
До этого выяснилось, что «КамАЗ» произведет еще 12 беспилотных грузовиков к сентябрю. Их сконструируют специально для следования по скоростной автомагистрали, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, М-11 «Нева».