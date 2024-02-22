Toyota может прекратить выпуск Land Cruiser из-за мошенничества своей "дочки"

Кроме штрафа правительство Японии рассматривает возможность отзыва сертификатов некоторых дизельных двигателей Toyota.

© Российская газета

В январе стало известно, что подконтрольная "Тойоте" компания Toyota Industries была уличена в мошенничестве, предоставляя неверные данные о выбросах некоторых моделей двигателей, которые устанавливаются в том числе и на Toyota Land Cruiser 300, Hiace и некоторые другие автомобили.

Уже установлено, что двигатели для строительной техники, в числе которых экскаваторы, превышают нормы по выбросам. В результате этого министерство транспорта Японии рассматривает возможность прекращения действия сертификатов для дизелей, что означает остановку их производство.