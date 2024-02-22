Новая Toyota MR2 дебютирует в 2025 году как традиционный среднемоторный спорктар
Согласно свежим инсайдерским данным, грядущий среднемоторный спорктар Toyota MR2 заменит нынешнее купе Toyota GR86 с классической компоновкой. Клона под маркой Subaru у нового спорткара не будет. 300-сильную 1,6-литровую бензиновую «турботройку» MR2 позаимствует у хот-хэтча GR Yaris.
Слухи о возрождении спорткара Toyota MR2 циркулируют в Сети с момента снятия с производства его третьего поколения W30 в 2007 году. Toyota MR2 первого поколения W10 увидела свет в далёком 1984 году, эта модель выпускалась в кузовах купе и тарга. Второе поколение W20 имело тот же формфактор, а вот третьему поколению достался кузов типа родстер со складным мягким верхом. Все три поколения объединяли среднемоторная компоновка, азартная управляемость и относительно доступные цены.
Нишу MR2 в модельном ряду Toyota заняло дебютировавшее в 2011 году купе GT86, ныне именуемое GR86, но его жизненный цикл после формальной смены поколений в 2021 году (формальной, потому что второе поколение — это, по сути, рестайлинг модели первого поколения) подходит к концу, так как модель морально и технически устарела.
В прошлом году Toyota представила концептуальный спорткар FT-Se (на заглавном фото): он имеет электрическую силовую установку и пропорции, характерные для бензиновой среднемоторной модели. Известно, что FT-Se — это заготовка для нового младшего спорткара Toyota, однако, по данным греческого журнала Autotriti, ссылающегося на различные японские источники, Toyota готовит не один, а сразу два новых небольших спорктара — MR2 четвёртого поколения с бензиновым мотором и, собственно, серийную версию электрического FT-Se. Новый MR2 справит мировую премьеру в 2025 году и в 2026-м выйдет на рынок, а серийный электрический спорктар пополнит гамму в 2027 году.
Будут ли унифицированы бензиновый и электрический спорткары, пока неизвестно. Рискнём предположить, что у них будет общая платформа, но разный дизайн и, скорее всего, разные имена. Если верить слухам, то MR2 по части техники будет довольно консервативным: 1,6-литровый турбомотор от GR Yaris будет сочетаться с 6-ступенчатой «механикой» либо 8-ступенчатым «автоматом», ведущие колёса — задние. Известны даже ориентировочные размеры нового MR2: габаритная длина — 4400 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1230 мм, колёсная база — 2600 мм. Целевая снаряженная масса — 1300 кг. Тип кузова пока неизвестен, вариантов тут немного — купе, тарга либо родстер.
Добавим, что Toyota не спешит полностью переключаться на электромобили из-за их технологического несовершенства на текущем этапе эволюции, поэтому в планах компании были и будут новые «углеводородные» и гибридные модели. Европа, напомним, намерена в 2035 году ввести запрет на продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе. Если такой запрет действительно будет введён, то это станет серьёзным ударом для компании Toyota, так как европейский рынок является для неё одним из ключевых, но до 2035 года ещё много времени, а переломные события глобального масштаба нынче развиваются так быстро, что могут заставить европейскую бюрократию передумать.