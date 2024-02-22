Новая Toyota MR2 дебютирует в 2025 году

Согласно свежим инсайдерским данным, грядущий среднемоторный спорктар Toyota MR2 заменит нынешнее купе Toyota GR86 с классической компоновкой. Клона под маркой Subaru у нового спорткара не будет. 300-сильную 1,6-литровую бензиновую «турботройку» MR2 позаимствует у хот-хэтча GR Yaris.

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Слухи о возрождении спорткара Toyota MR2 циркулируют в Сети с момента снятия с производства его третьего поколения W30 в 2007 году. Toyota MR2 первого поколения W10 увидела свет в далёком 1984 году, эта модель выпускалась в кузовах купе и тарга. Второе поколение W20 имело тот же формфактор, а вот третьему поколению достался кузов типа родстер со складным мягким верхом. Все три поколения объединяли среднемоторная компоновка, азартная управляемость и относительно доступные цены.

Нишу MR2 в модельном ряду Toyota заняло дебютировавшее в 2011 году купе GT86, ныне именуемое GR86, но его жизненный цикл после формальной смены поколений в 2021 году (формальной, потому что второе поколение — это, по сути, рестайлинг модели первого поколения) подходит к концу, так как модель морально и технически устарела.

В прошлом году Toyota представила концептуальный спорткар FT-Se (на заглавном фото): он имеет электрическую силовую установку и пропорции, характерные для бензиновой среднемоторной модели. Известно, что FT-Se — это заготовка для нового младшего спорткара Toyota, однако, по данным греческого журнала Autotriti, ссылающегося на различные японские источники, Toyota готовит не один, а сразу два новых небольших спорктара — MR2 четвёртого поколения с бензиновым мотором и, собственно, серийную версию электрического FT-Se. Новый MR2 справит мировую премьеру в 2025 году и в 2026-м выйдет на рынок, а серийный электрический спорктар пополнит гамму в 2027 году.

Будут ли унифицированы бензиновый и электрический спорткары, пока неизвестно. Рискнём предположить, что у них будет общая платформа, но разный дизайн и, скорее всего, разные имена. Если верить слухам, то MR2 по части техники будет довольно консервативным: 1,6-литровый турбомотор от GR Yaris будет сочетаться с 6-ступенчатой «механикой» либо 8-ступенчатым «автоматом», ведущие колёса — задние. Известны даже ориентировочные размеры нового MR2: габаритная длина — 4400 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1230 мм, колёсная база — 2600 мм. Целевая снаряженная масса — 1300 кг. Тип кузова пока неизвестен, вариантов тут немного — купе, тарга либо родстер.