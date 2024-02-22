Volkswagen подготовила обновление ассистента на основе ChatGPT

Volkswagen анонсирует обновление своей голосовой ассистентской системы, разработанной на основе ChatGPT, и названной «Level 2». Это инновационное решение предоставляет возможность двустороннего общения между пользователем и искусственным интеллектом, делая взаимодействие с системой более глубоким и информативным.

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Как поделился Луис Мединас, менеджер по развитию информационно-развлекательных систем в Volkswagen, новейшая версия ChatGPT будет встроена в последние модели автомобилей к завершению этого года. Первые обновления получат выбранные версии автомобилей ID.4 и ID.5, оборудованные последней версией программного обеспечения VW 4.0. Владельцам данных моделей предлагается проверить программное обеспечение через интерфейс управления на сенсорном экране для определения доступности новой функции, пишет SPEEDME.RU.

Интегрированный в систему голосового помощника Volkswagen, IDA, который активизируется фразой «Hi, IDA» или нажатием кнопки на рулевом колесе, ChatGPT обеспечит пользователю безшовное взаимодействие без необходимости регистрации новых аккаунтов или установки сторонних приложений. Будущие обновления избавят от необходимости использовать активационную фразу, а запросы будут дополнены ссылками для углубленного изучения темы.

В сотрудничестве с Cerence Inc., Volkswagen стремится расширить доступ к обширной базе данных искусственного интеллекта. Эта интеграция позволит управлять мультимедийной системой, навигацией и климат-контролем при помощи голосовых команд, предоставляя ответы на широкий спектр вопросов в естественной и интуитивно понятной форме.