Chevrolet сообщила о дебюте нового минивэна Spin в 2025 году

Chevrolet готовится к запуску минивэна Spin 2025, о чем свидетельствуют уже опубликованные официальные фото. Ожидается, что автомобиль будет представлен общественности с 26 по 28 марта, после чего появится в продаже. Модель обещает новаторский дизайн, наследующий черты пикапа Montana, и современные технологические инновации, включая цифровую панель приборов. Чтобы обеспечить наличие достаточного количества автомобилей в дилерских центрах Бразилии, GM уже запустила производственный процесс Spin 2025, планируя создать значительный запас до официального запуска.

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Передняя часть нового Spin демонстрирует пересмотренный дизайн, отражающий современные тенденции дизайна Chevrolet и напоминающий пикап Montana с его характерными разделенными фарами. Интегрированная LED-полоса, соединяющая верхнюю и нижнюю части фар, придает автомобилю выразительность. На всех фотографиях Spin представлен с защитными накладками на колесных арках и дверях, что раньше было характерно только для версии Activ. Это указывает на желание перепозиционировать автомобиль как кроссовер, возможно, сделав такой дизайн стандартным.