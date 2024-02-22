Chevrolet сообщила о дебюте нового минивэна Spin в 2025 году

Chevrolet сообщила о дебюте нового минивэна Spin
Chevrolet готовится к запуску минивэна Spin 2025, о чем свидетельствуют уже опубликованные официальные фото. Ожидается, что автомобиль будет представлен общественности с 26 по 28 марта, после чего появится в продаже. Модель обещает новаторский дизайн, наследующий черты пикапа Montana, и современные технологические инновации, включая цифровую панель приборов. Чтобы обеспечить наличие достаточного количества автомобилей в дилерских центрах Бразилии, GM уже запустила производственный процесс Spin 2025, планируя создать значительный запас до официального запуска.
Передняя часть нового Spin демонстрирует пересмотренный дизайн, отражающий современные тенденции дизайна Chevrolet и напоминающий пикап Montana с его характерными разделенными фарами. Интегрированная LED-полоса, соединяющая верхнюю и нижнюю части фар, придает автомобилю выразительность. На всех фотографиях Spin представлен с защитными накладками на колесных арках и дверях, что раньше было характерно только для версии Activ. Это указывает на желание перепозиционировать автомобиль как кроссовер, возможно, сделав такой дизайн стандартным.
Chevrolet Spin 2025 обогатят дополнительным оборудованием для повышения его привлекательности на рынке. Автомобиль получит улучшенную мультимедийную систему, основанную на «современной электронной архитектуре», способной к удаленным обновлениям, пишет SPEEDME.RU. Двигатель останется прежним, 1.8-литровый атмосферный Ecotec, выдающий 111 л.с., но его характеристики могут быть адаптированы для соответствия предстоящим экологическим нормам Proconve L8, которые вступят в силу в 2025 году. Автомобиль будет доступен с как механической, так и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач.