Путин прибыл на один из участков трассы М-12 "Восток" под Казанью

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 февраля, посетил многофункциональную зону на участке трассы М-12 «Восток» под Казанью.

Глава государства прибыл на МФЗ, где начинается трасса, из Казани за рулем «Камаза». Вместе с ним в грузовике сидел вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Российскому лидеру показали информационные стенды, а также проинформировали о развитии трассы, передает ТАСС.

В этот день президент России также побывал на взлетной полосе Казанского авиазавода. Он совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М, который продлился 30 минут. Владимир Путин положительно отозвался о судне.

Накануне в Казани президент провел церемонию открытия первого в истории турнира «Игры будущего». Российский лидер отметил, что турнир полностью свободен от политической конъюнктуры, дискриминации и двойных стандартов.