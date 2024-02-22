Эксперт рассказал, какой китайский автомобиль лучше не покупать

У нас есть известные уже марки китайские, которые много лет представлены в стране. Которые имеют широкую официальную сеть дилеров. Однако имеются и марки, которые появились лишь несколько месяцев назад. И кто они, что они? Никто не знает какие у них планы. Такие компании могут появиться, посмотреть, как их примет рынок. И если они не зашли покупателям – то могут легко испариться, — говорит Милешкин.