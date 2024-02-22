Путин призвал обеспечить все федеральные трассы стабильной сотовой связью

Российские федеральные трассы к 2032 году должны быть обеспечены стабильной сотовой связью. Об этом в четверг, 22 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин.

— К 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены стабильной сотовой связь. Сейчас у нас 2024 год, постараемся это ускорить, — сказал глава государства, слова которого приводит ТАСС.

В конце прошлого года заработала автотрасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Владимир Путин принял участие в открытии нового участка. Все о новом участке маршрута — в материале «Вечерней Москвы».

Ранее российский лидер поручил правительству РФ совместно с компанией «Автодор» до 15 марта представить предложения по оптимизации тарифов на проезд по автомобильной дороге М-12 «Восток» на маршруте от Москвы до Казани.