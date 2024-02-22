Ушедшие автокомпании не хотят ремонтировать бракованные иномарки россиянам

Россияне остались один на один с потенциально опасными поломками в европейских автомобилях. Эта проблема касается как законно купленных машин, так и привезенных в рамках параллельного импорта, сообщает "Газета.ru".

© Российская газета

Например, компания-преемник Mercedes-Benz в России отремонтирует в рамках отзыва только ранее официально проданные машины, а многочисленный парк Volkswagen, включая Porsche, Lamborghini и Bentley, вовсе не затрагивают отзывные кампании.

Отмечается, что в условиях ограниченного доступа к официальному сервису и отзывным кампаниям российским автовладельцам грозят дополнительные расходы и неоправданные риски.

Многие зарубежные автомобильные компании покинули российский рынок в 2022 году. Их место заняли китайские производители.

В 2023 году Росстандарт сообщил о проведении 16 отзывных кампаний транспортных средств, всего отзывы затронули 266,8 тыс. автомобилей, включая 2,6 тыс. грузовых машин.