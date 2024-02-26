Седан Lynk & Co 07 получил безрамочные двери. Первые фото

Четырехдверке также досталась необычная оптика, как у последних кроссоверов марки. «Семерка» пока анонсирована исключительно в виде гибрида. Полноценную премьеру проведут в ближайшее время.

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Мы уже видели седан Lynk & Co 07 без камуфляжа на снимках минпрома КНР. А теперь сама марка распространила фирменные кадры. Напомним, Lynk & Co – это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам). Новинка же станет вторым седаном в гамме, она расположится над моделью с индексом 03.

Колеса.ру

Дизайн экстерьера оформили в актуальном фамильном стиле Lynk & Co, заданном концептом Next Day, который представили еще в 2022 году. А стиль этот уже опробован на новейшем кроссовере Lynk & Co 08 и модернизированном паркетнике Lynk & Co 06. Главные фишки – сложенные в «игреки» диодные «штрихи» ходовых огней, узкие блоки основных фар, зеркала на отдельных ножках и выполненные в виде единой плашки с «насечками» задние фонари. «Семерке» еще достались безрамочные двери с выдвижными ручками и панорамный люк в крыше.

Колеса.ру

Известно, что в основе Lynk & Co 07 лежит модернизированная «тележка» CMA (Compact Modular Architecture) с приставкой Evo. Согласно сертификату, длина новинки равна 4827 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2843 мм. Таким образом, по своим габаритам «семерка» сопоставима с рестайлинговой четырехдверкой Kia K5. Седан Lynk & Co 03 компактнее: длина – 4684 мм, расстояние между осями – 2730 мм.

Интерьер пока так и не продемонстрировали, но свежий Линк уже ловили шпионы, так вот внутри – привычные для бренда отдельные экраны приборки и мультимедийной системы.

Lynk & Co 07 – это подзаряжаемый гибрид, установка EM-P базируется на бензиновом турбомоторе 1.5 (163 л.с.). А вот отдача электродвигателя все еще не раскрыта, данных о батарее тоже нет. Не подтверждена и полноприводная версия с дополнительным электромотором.

В Китае продажи начнутся до конца первого квартала, то есть премьеры осталось ждать недолго.