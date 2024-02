Седан Lynk & Co 07 получил безрамочные двери. Первые фото

Мы уже видели седан Lynk & Co 07 без камуфляжа на снимках минпрома КНР . А теперь сама марка распространила фирменные кадры. Напомним, Lynk & Co – это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам). Новинка же станет вторым седаном в гамме, она расположится над моделью с индексом 03 .

Дизайн экстерьера оформили в актуальном фамильном стиле Lynk & Co, заданном концептом Next Day, который представили еще в 2022 году. А стиль этот уже опробован на новейшем кроссовере Lynk & Co 08 и модернизированном паркетнике Lynk & Co 06. Главные фишки – сложенные в «игреки» диодные «штрихи» ходовых огней, узкие блоки основных фар, зеркала на отдельных ножках и выполненные в виде единой плашки с «насечками» задние фонари. «Семерке» еще достались безрамочные двери с выдвижными ручками и панорамный люк в крыше.