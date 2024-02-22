Московская трасса М-12 «Восток» продлится до Тюмени в 2025 году

Скоростная трасса М-12 «Восток» будет связывать Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень. Продление дороги до Тюмени запланировано на 2025 год, рассказали председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко и генеральный директор Ассоциации международных транспортных перевозчиков Андрей Курушин.

«Федеральная скоростная трасса М-12 „Восток“ свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень. В текущем году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, в следующем — до Тюмени», — написано на сайте Кремля.

По планам, трасса «Восток» должна стать основой скоростного маршрута «Россия», который пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока, рассказали дорожники на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани. Участок дороги от Москвы до Казани уже открыт 21 декабря 2023 года, его протяженность составляет 810 километров.