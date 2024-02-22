Путин прокатил на «Камазе» вице-премьера Хуснуллина

Президент России Владимир Путин прокатил на «Камазе» по трассе М-12 «Восток» вице-премьера Марата Хуснуллина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

При этом Путин в шутку спросил, есть ли у вице-премьера деньги на проезд. Во время поездки Хуснуллин также признался, что сбылась его мечта — «проехать на хорошей машине по хорошей дороге».

«А о том, чтобы с президентом (съездить — прим. ред.), даже не мечтал. Это то, что запоминается на всю жизнь. Спасибо вам, Владимир Владимирович», — заявил он.

Помимо этого вице-премьер рассказал Путину о благоустройстве придорожных населенных пунктов. По его словам, еще 3-4 года назад в этом районе «ничего не было» — это изменилось только после постройки дороги.