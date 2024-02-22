В список рекомендованных для чиновников автомобилей включили новый бренд

Минпромторг РФ включил новый бренд авто в список рекомендованных для чиновников
Минпромторг РФ расширил перечень автомобилей, рекомендованных для использования чиновниками, и включил в список новый отечественный бренд «Амберавто». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Среди брендов также указаны автомобили Citroen, Haval, Baic, Kaiyi и SWM. В перечень входят авто с российским VIN-номером, которые производятся в РФ в рамках специальных инвестиционных контрактов, отметили в Минпромторге. Автомобили французской марки Citroen в России начали производить после ухода концерна Stellantis.