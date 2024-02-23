Водителей предупредили о новых полисах ОСАГО с марта

Со 2 марта граждане РФ смогут оформить краткосрочный полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков, передает РИА Новости.

Он указал, что такой полис нужен тем, кто не планирует долго использовать автомобиль. Речь идет о покупке машины с целью перепродажи, аренде на непродолжительный период, использовании коллекционных экземпляров для выставок и фестивалей, поездках летом на дачу и так далее.

Согласно новым правилам, у краткосрочных полисов будет отложенный срок действий, наподобие электронных, то есть не раньше, чем спустя три дня после оформления. Это нужно для минимизации случаев мошенничества, когда полис ОСАГО оформляют сразу после ДТП. Юрист отметил, что цена такого полиса должна быть ниже, чем у годового.