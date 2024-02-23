BAIC ответил на критику владельца автомобиля U5 Plus

"С самого начала работы на российском рынке BAIC уделяет огромное внимание вопросам качества своих продуктов. Сегодня в компании действует программа контроля качества, в рамках которой каждый случай неисправности рапортуется инженерам в Китай и на российский завод. Наш отдел качества расследует абсолютно все обращения, в том числе и обращение клиента BAIC U5 Plus Ирины. Наша клиентская служба сейчас находится с ней на связи и готова предложить варианты по комфортному разрешению технических вопросов.



Мы провели внутреннее расследование, которое показало, что обращения клиента были обработаны дилером согласно регламенту. На данный момент на автомобиле клиента полностью устранена неисправность ABS, а также проведена русификация мультимедийной системы. Вопрос с работой сенсорного дисплея, судя по всему, связан с сильными морозами в январе. В настоящий момент, со слов клиента, мультимедийная система работает без нареканий. Всю информацию по работе сенсорного дисплея в период сильных морозов мы оперативно донесли до китайских партнеров и уже разрабатываем предупреждающие меры.



Мы планомерно следуем курсу повышения качества сервиса BAIC. Так, за первый год работы бренда на российском рынке были разработаны и запущены программы "Подменный автомобиль" и "Помощь на дороге".