В Екатеринбурге выставили на продажу антикварный Mercedes за 33 млн рублей

В Екатеринбурге продают эксклюзивный Mercedes-Benz W111 за 33 миллиона рублей. Автомобиль выпущен в 1969 году. Объявление опубликовали 10 февраля на сайте «Авито. Авто».

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«W111 был первый в мире, имеющий передние и задние зоны деформации, трехточечное крепление ремней безопасности и четырехступенчатую АКПП. Объем двигателя V8 составляет 3,5 литра, 200 лошадиных сил. Общий пробег 500 километров. Стоимость — 33 млн рублей», — следует из объявления.

Продавец отметил, что в 2024 году машину полностью отреставрировали. «Двигатель в родном исполнении», — подытожил хозяин.