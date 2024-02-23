В российских автосервисах обслуживается все меньше новых машин

Количество обращений владельцев новых машин на станции технического обслуживания (СТО) в 2023 год уменьшилось на 9%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора сети Fit Service Татьяну Овчинникову. При этом увеличилось количество обращений владельцев старых машин.

© РИА «Новости»

«Самый значительный прирост показали заезды автомобилей в возрасте 15 лет и более. Заказ-нарядов в этой группе стало больше на 21%. На втором месте — категория машин в возрасте 10–14 лет», — сказала Овчинникова.

Эксперт отметила, что владельцы таких автомобилей, как правило, обращаются в автосервис не за стандартным техобслуживанием, а за сложным ремонтом.

До этого автоэксперт Алексей Рузанов рассказал, что самыми дорогими в обслуживании являются американские бренды автомобилей. По его словам, за ремонт Cadillac, Ford, Chrysler, Chevrolet – самых распространенных марок из США, на станции технического обслуживания, в среднем, придется заплатить 9,9 тыс. рублей. Шведские, немецкие, французские и чешские автомобили находятся в середине рейтинга по размеру среднего чека за обслуживание на сервисе. Так, например, каждый заезд в автосервис Audi, Volkswagen, BMW или Opel в среднем обойдется в 9,3 тыс. рублей.