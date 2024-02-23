В Brembo создали для новой Bugatti свои самые большие тормоза

Компания Bugatti рассказала о тормозной системе своего новейшего трекового гиперкара Bolide. Она разрабатывалась совместно с автоспортивными специалистами Brembo в течение двух лет, а получившаяся система — самая габаритная из всех, когда-либо созданных компанией.

Bugatti Bolide оснащена 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбинами мощностью 1600 лошадиных сил. В то же время у прототипа Bolide более мощная силовая установка — на 1852 сил. В теории максимальная скорость автомобиля превышает 500 км/ч — и потому ему необходима эффективная тормозная система.

Гиперкар оснащён карбоновыми тормозами в стиле Формулы-1 и прототипов для гонок на выносливость. Спереди у Bugatti Bolide восьмипоршневые моноблочные суппорты с 25-миллиметровыми колодками и углеродными дисками размером 390 на 37,5 мм. Сзади располагается шестипоршневая система с диском такого же размера и 24,5-миллиметровой накладкой.

«Разработка тормозной системы для Bugatti Bolide была уникальным и захватывающим вызовом, и мы гордимся тем, чего достигли. Нам пришлось перепридумать всю систему, чтобы справиться с невероятной мощностью автомобиля. Например, передний суппорт, на мой взгляд, это настоящий шедевр инженерии», — отметил главный операционный директор Brembo Performance Марио Алмондо.