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Бывший SsangYong снова показал купеобразный Torres

Новая версия пока засвечена в виде прототипа, при этом серийный кроссовер в плане дизайна, скорее всего, не будет отличаться от своего предвестника. На рынок такой SUV может выйти уже в этом году.

Бывший SsangYong показал купеобразный Torres
© Колеса.ру

В начале февраля корейская компания KG Mobility, то есть бывший SsangYong, выложила в Сеть видео, в котором, помимо актуальных моделей были запечатлены две новинки – концептуальный электрический пикап с внутризаводским индексом O100 и прототип кроссовера под обозначением J120. Грузовичок ранее уже выставляли, паркетник же показали впервые. Так вот теперь опубликован еще один ролик, и он позволяет подробнее рассмотреть грядущий SUV.

Паркетник является разновидностью модели Torres. Напомним, исходный чисто бензиновый SUV в строю с 2022-го, а в прошлом году на рынок вышла электроверсия с приставкой EVX и своим дизайном. Любопытно, что корейские профильные медиа окрестили будущий кросс Torres Coupe, хотя купеобразным его можно назвать с большой натяжкой.

Как бы то ни было, у J120 тоже оригинальный облик: у паркетника иначе оформлены задние стойки, вдобавок ему достались новые светодиодные ходовые огни и задние фонари, при этом на багажной двери имеются дополнительные светящиеся секции. Размеры пока неизвестны. Длина бензинового Torres равна 4705 мм, электроверсии EVX – 4715 мм, колесная база у машин совпадает – 2680 мм. Интерьер «купе» еще не раскрыли.

Паркетник с ДВС имеет отдельные экраны приборки и мультимедиа-системы, тогда как у электрокара – табло.

О технике J120 компания не рассказала. «Традиционный» KGM Torres на родине доступен с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 170 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатым автоматом Aisin. Привод передний или полный. Электрический Torres EVX исключительно переднеприводный, он оснащен 207-сильным мотором и батареей емкостью 73,4 кВт от китайской фирмы BYD. Кстати, некоторые местные СМИ считают, что Torres Coupe получит гибридную установку.

Предполагается, что серийная версия KGM J120 дебютирует до конца текущего года.

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