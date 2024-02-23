Водительские штрафы ставят новые рекорды

Рост количества числа камер на дорогах, увеличение их функционала приводит только к росту выявленных фотовидеофиксаций нарушений. Но отнюдь не к безопасности на дорогах. Как сообщает ТАСС, количество выявленных правонарушений с помощью камер поставило рекорд.

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Всего зафиксировано почти 221 миллион правонарушений. А сумма штрафов, вынесенных в автоматическом режиме, составила почти 141 миллиард рублей.

Но, у нас каждый год растет количество штрафов, выписываемых в автоматическом режиме. И объясняется это довольно просто. Растет количество камер на дорогах каждый год. Растет их функционал. Они теперь обучены выявлять не одно-два нарушения, а пять, а то и десять.

Именно по этой причине при увеличении количества камер на дорогах всего на 8% количество выявленных нарушений выросло почти на четверть. Причем речь идет именно о тех нарушениях, которые выявляются с помощью камер, а не инспекторами ДПС.

Примечательно, что количество обжалований штрафов остается на прежнем уровне. Граждане не хотят этим заниматься. Ведь это требует и времени, и денег. Но проще заплатить 250 рублей, вместо 500, или 1500, вместо 3000 рублей, и забыть о происшествии. Только очень принципиальные люди доходят до судов, чтобы признать штраф в 500 рублей незаконным.

Удивительное явление, но чем больше развиваются технологии, тем больше ошибок камер выявляется. В частности, довольно распространенная ошибка, когда камера просто не видит ремень, если он закрыт отворотом куртки, совпадает по цвету с одеждой. Штрафуют за непристегнутые игрушки на пассажирском сидении, а то и на ветровом стекле. Одного водителя оштрафовали за непристегнутый пакет на пассажирском сидении. Довольно часто камеры принимают за телефон пачку сигарет в руках водителя. А то и вовсе выписывают ему штраф за то, что он почесал ухо. Но как бороться с такой практикой - пока никому неизвестно.

Ранее предлагалось две меры воздействия, хотя ни одна из них пока не прошла. А именно, наказывать рублем того, кто вынес неправомерный штраф. Тогда инспекторы будут внимательнее относиться к деталям дела и более тщательно изучать фотографии. Второе - разрешить самим инспекторам прекращать дела, если выяснилось, что камера работает с ошибками. Ошибок, кстати, на дорогах тоже хватало. Например, один из громких случаев, когда на Волгоградском проспекте в Москве нарисовали полосу движения для общественного транспорта, но не ввели ее в эксплуатацию. А камера уже начала работать по этому правонарушению. Отменять дела пришлось прокурору.