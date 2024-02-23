29-летний Toyota Land Cruiser в идеальном состоянии продали дороже нового «Крузака»

Toyota Land Cruiser На площадке Bring a Trailer появилось объявление о продаже внедорожника Toyota Land Cruiser. Продавец решил расстаться со своим автомобилем легендарной модели Land Cruiser 80, которая остаётся популярна у любителей оффроуда и по сей день. Правда, конкретный экземпляр больше подойдёт для музейной коллекции, чем для активной эксплуатации — за почти 30 лет машина практически не утратила своего заводского лоска и отличного состояния.

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Выпущенный в 1995 году Toyota Land Cruiser в кузове J80 с 1998 года находится в руках одного владельца. При пробеге в 95 000 километров нынешний хозяин проехал на машине более 56 тысяч, соблюдая предписанный японским автопроизводителем межсервисный регламент и все рекомендации по обслуживанию.

Чёрный «Крузак» оснащён рядным 6-цилиндровым 4,5-литровым бензиновым мотором 1FZ-FE, 4-ступенчатым автоматом, двухдиапазонной раздаточной коробкой и блокировками трёх дифференциалов. Салон отделан серой кожей и декоративными панелями под дерево, сохранилась и заводская магнитола с кассетным проигрывателем и CD-плеером.

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Машина имеет 16-дюймовые колёса с шинами BFGoodrich All-Terrain T/A K02 и амортизаторы Old Man Emu, все технические жидкости перед продажей были заменены, машина прошла полное техобслуживание и мойку, включая чистку подкапотного пространства и салона, а также обработку днища, рамы и элементов ходовой части антикоррозийными составами.