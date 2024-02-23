Минфин США ввел санкции против производителя AURUS

Минфин США ввел ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц. В печень попал, в том числе, производитель автомобильного бренда AURUS, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В черный список Минфина попали посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Кроме того, в перечне оказались начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Ракитин, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев и ряд других общественных деятелей, политиков и бизнесменов.

За деятельность в интересах России США ввели экспортные ограничения против 93 компаний. 63 из них — российские, восемь — из Китая, 16 — из Турции, четыре — из ОАЭ, две — из Киргизии, по одной из Индии и Южной Кореи.

В частности, санкции были введены против девелоперской группы «ПИК», Росгеологии, Трубной металлургической компании, «Русхимальянса», судостроительного комплекса «Звезда».

В ведомстве подчеркнули, что продолжат вводить рестрикции в отношении лиц и компаний, которые тем или иным образом участвуют в передаче критически важного оборудования и технологий российскому военно-промышленному комплексу в обход существующих санкций.