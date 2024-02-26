Компанию "Паладину" на базе Nissan составят еще два пока неизвестных SUV

Про первенца нового бренда уже почти все известно, его продажи должны стартовать в ближайшее время. А вот остальные модели пока только обрисовали. По предварительным данным, линейку расширят до конца года.

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Презентация бренда Oting от китайской компании Sinomach Automobile состоялась в РФ под конец прошлого года. Тогда же показали первенца – рамный внедорожник Паладин (с февраля принято решение писать название модели кириллицей), то есть чуть переделанный Nissan Terra производства Zhengzhou Nissan, совместного предприятия Ниссана и Dongfeng. В рамках прошлогодней премьеры Sinomach Automobile обещала еще две модели для российского рынка, не уточнив, какие именно машины привезут. Так вот теперь появился новый анонс: под маркой Oting у нас также будут продавать полноразмерный SUV и компактный кроссовер. Грядущие новинки уже обозначены на российском сайте бренда, однако их названия, увы, по-прежнему не раскрыты.

Напомним, в прошлом году было объявлено о том, что дистрибьюторское соглашение с СП Zhengzhou Nissan подписано сроком на 5 лет, и что две грядущие модели тоже будут выпущены «на платформе Nissan». Впрочем, планы вполне могли скорректировать, и в итоге в модели Oting превратятся автомобили другого производителя (или производителей).

Что же касается Паладина, то о нем уже почти все известно. По своим габаритам этот внедорожник близок к Mitsubishi Pajero Sport или Haval H9: длина модели Oting равна 4882 мм, колесная база – 2850 мм, паспортный дорожный просвет – 215 мм. В России вездеход будет доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0 от СП Shenyang Aerospace Mitsubishi, которая выдает 228 л.с. и 360 Нм, мотор сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом ZF. Базовый Паладин имеет задний привод, остальные версии – полноприводные (part-time с жестким подключением передней оси), с блокировкой заднего дифференциала.

В России Oting Паладин предложат с пятиместным салоном. В зависимости от комплектации в список оборудования могут входить: мультимедиасистема с вертикальным тачскрином, виртуальная приборка, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и комплекс электронных ассистентов. Предварительная начальная цена – 3 790 000 рублей.