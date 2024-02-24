Tesla столкнулась с новой проблемой из-за спора с профсоюзом шведов

Многомесячная борьба компании Tesla со шведскими профсоюзами принимает новый оборот и может затормозить расширение важнейшей зарядной сети в стране. Шведский профсоюз работников сферы обслуживания и связи (Seko) присоединился к трудовой акции против Tesla, объявив о планах остановить работы на новых и существующих станциях Supercharger в знак солидарности с профсоюзом IF Metall.

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Эта «акция сочувствия» вызвана отказом Tesla подписать коллективный договор с небольшой группой членов IF Metall. В ответ на это различные профсоюзы по всей Швеции предприняли действия, повлиявшие на такие аспекты, как поставки и работа доков. Теперь к ним присоединился и Seko, угрожая нарушить работу важнейших служб, занимающихся созданием и обслуживанием зарядной инфраструктуры Tesla.

Блокирование работ по созданию зарядных станций Supercharger может существенно повлиять на планы Tesla по расширению и работу с клиентами в Швеции. По данным Elektrek, это может даже остановить запуск новых зарядных станций Supercharger в стране, что потенциально может помешать росту Tesla и ее доли на рынке.