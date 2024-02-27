Редкий BMW M1 Polaris Silver выставлен на аукцион

M1 - редкий суперкар, тираж которого составлял 399 дорожных экземпляров, плюс 53 Procar, предназначенных для трека. Из всей серии, только несколько экземпляров были окрашены в серебристо-серые оттенки. Единственный сохранившийся M1 с таким цветом, выставлен на аукцион RM Sotheby's и ожидаект начала продаж. Торги начнутся 1 марта. Редкий M1 сошел с конвейера 23 февраля 1981 года, став одним из последних автомобилей серии.

© rubmw.ru

Он был доставлен дилеру BMW в Буа-д'Арси (Франция) 27 марта 1981 года, а через несколько лет был экспортирован в Осаку (Япония). В 2006 году среднемоторный суперкар был отправлен в Бельгию и через год прошел техническое обслуживание в дилерском центре BMW Delbeq в Сераинге, где ему поменяли одометр.

В Бельгии у M1 получил новые тормоза, молдинги на крыше, рулевые тяги и проводку зажигания. Кроме того, обновлен номер шасси, поскольку оригинальный уже не был виден. В 2013 году было установлено новое сцепление, а примерно через год автомобиль был перекрашен. В 2016 году автомобиль снова сменил владельца, который, вместе с М1 получил сертификат подлинности от BMW Classic, подтверждающий не только номера шасси и двигателя, но и уникальную окраску Polaris.