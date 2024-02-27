Названа стоимость BMW Z4 M40i 2025 года

BMW представила 2025 Z4 M40i с шестиступенчатой механической коробкой передач почти месяц назад. В некоторых европейских странах уже несколько недель работает онлайн-конфигуратор для Z4 M40i 6-Speed.

© rubmw.ru

BMW USA объявила, что дополнительная педаль увеличит цену модели на 3 500 долларов по сравнению с версией, оснащенной восьмиступенчатой коробкой Steptronic. Это означает, что стоимость автомобиля составит $69 950 MSRP без учета опций. Модель 2025 BMW Z4 M40i "Handschalter" (в переводе с немецкого - ручное переключение передач) отличается от автоматической модели 19" передними и 20" задними колесными дисками.

Такие диски не поставляются на автоматическую модель, также, как и тюнинг шасси, выполненный на заказ. Кроме того, как передняя, так и задняя оси получили специальные вспомогательные пружины, спереди установлена антипробуксовочная система.

BMW также поработала над рулевым управлением и задними амортизаторами, не говоря уже о дифференциале M Sport и системе контроля тяги, чтобы сделать версию Z4 M40i более увлекательной в управлении. В оправдании высокой стоимости, модель с механической коробкой передач получила темные акценты, красные тормозные суппорты M Sport и зеленый металлик San Remo.