Завод по производству автомобильных фильтров построят в Подмосковье

Производитель салонных и воздушных фильтров запустит новое высокотехнологичное импортозамещающее предприятие по производству автомобильных фильтров в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций в реализацию проекта составит около 80 млн руб. Приступить к строительству завода площадью 1,5 тыс. кв. м инвестор планирует в I квартале 2025 года. Продукция, которую будут производить на подмосковном предприятии, подойдет для самых разных марок автомобилей. На предприятии для жителей муниципалитета будет создано не менее 20 рабочих мест», – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Отмечается, что на новым заводе будут производить салонные фильтры для систем кондиционирования и вентиляции автомобилей, а также элементы для очистки воздуха, который подается в двигатели внутреннего сгорания автомобилей. Помощь в подборе земельного участка для реализации инвестпроекта на территории Пушкинского городского округа компании оказала Корпорация развития Московской области (КРМО).

Как уточняется, компания более 15 лет занимается производством автомобильных деталей, пресс-форм для литья из пластмассы, а также салонных и воздушных фильтров на собственном предприятии в Нижегородской области. Новое производство фильтров, которое будет запущено в Московской области, позволит компании увеличить объем выпускаемой продукции на 40%.

«Мы обратили внимание, что в связи с уходом ряда западных компаний-поставщиков возникла острая потребность в данном виде продукции и готовы поставлять ее в требуемом объеме. В ближайшее время планируем производить фильтры, которые будут устанавливаться на различные типы техники: это легковые автомобили, машины специального назначения и для грузового транспорта. В производственной линейке подмосковного завода будет порядка 300 наименований», – цитирует пресс-служба слова директора по развитию компании Михаила Димакова.