Бестселлер китайской BYD получил более емкую батарею и подешевел

BYD - это производитель легковых автомобилей, стоящий в одном ряду с Tesla, который обошел ее по числу реализованных электрокаров.

© Сar.ru

BYD снизил цену на электрокар Dolphin после ряда обновлений. BYD Dolphin должен поступить в продажу на мировой рынок уже в феврале текущего года. Автомобиль выпущен в новой комплектации Honor Edition с увеличенным запасом хода и современными электронными системами.

BYD Dolphin будет оснащаться аккумулятором на 60 кв/Ч, благодаря чему запас хода увеличится до 520 километров. Предыдущее поколение комплектовалось АКБ с запасом хода в 420 км. В движение электромобиль приводит электродвигатель мощностью 95 лошадиных сил.

Габариты BYD Dolphin заявлены на уровне: длина – 4100 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1600 мм, колесная база 2700 мм. По своему размеру BYD Dolphin стоит в одном ряду с Lada Xray, которая была снята с производства.

Кроме технического оснащения, BYD Dolphin получил ряд обновлений в салоне. Передние сиденья оснастили функцией вентиляции, появилась беспроводная зарядка для смартфонов.

BYD Dolphin, после полученных обновлений, должен стать дешевле. В Китае в настоящее время автомобиль предлагается от 1 360 000 рублей. В компании же обосновали свое снижение цен тем, что рынок электромобилей стремительно развивается и чтобы занять в нем лидирующие позиции, необходимо идти на шаг впереди своих конкурентов. Так, например, еще одна модель BYD Destroyer 05 на китайском рынке стоит чуть больше одного миллиона рублей.

BYD полностью отказалась от выпуска автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, отдав предпочтение выпуску подзаряжаемых гибридов и электрокаров.