Mercedes-Benz передумал переходить на электромобили к 2030 году

Компания ожидает, что к 2030 году в объеме ее продаж электромобили, включая гибриды, составят до 50%. Согласно прогнозу от 2021 года, этого порога планировалось достичь уже в 2025 году, а к концу десятилетия — полностью перейти на выпуск электромобилей.