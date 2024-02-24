McLaren анонсировал скорый дебют новой модели

McLaren анонсировал скорую премьеру таинственной новинки. Весной 2023 года компания McLaren представила новый суперкар 750S — преемник модели 720S оказался самым лёгким и быстрым из серийных автомобилей марки, а в конце прошлого года британский автопроизводитель показал GTS — это обновлённый и улучшенный GT с более мощным мотором. Череда новинок продолжится и в нынешнем году, ведь премьера ещё одного автомобиля бренда состоится уже в ближайшее время. Все секреты будут раскрыты в феврале во время показа загадочной новинки.

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Британский автопроизводитель анонсировал в своих официальных аккаунтах в социальных сетях тизер машины, сопроводив его датой 27 февраля 2024 года. Никаких сведений о новинке нет, кроме единственного — и совершенно неинформативного — тизера с фрагментом автомобиля.

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