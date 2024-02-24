Российские перевозчики назвали минусы китайских тягачей Mercedes. Первый опыт эксплуатации магистральных грузовиков Actros/Actros C оказался скорее негативным. Всё дело в особенностях китайских машин: начинка отличается от одноимённых немецких Mercedes-Benz, поэтому возникают проблемы с обслуживанием, сложности с оригинальными запчастями и технической документацией. Вдобавок, «Мерседесы» для КНР требуют качественного дизтоплива.

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Китайские тягачи соответствуют эконормам China VI, поэтому выпускная система сложная: есть полный набор оборудования для нейтрализации выхлопных газов, а заправлять грузовик обычным дизтопливом чревато. Адаптировать китайские Actros/Actros C под российское горючее оказалось непросто: отключение части систем проблему не решает.

В России изначально продавали «Мерседесы» с иной топливной и выхлопной системами, а упростить грузовик для Китая без последствий удаётся не всем перевозчикам. Вдобавок, есть нюансы эксплуатации: меньший интервал технического обслуживания, необходимость регулировать клапаны каждые 40 тысяч километров и холодные кабины.