Ineos представила компактный электрический внедорожник Fusilier

Компания Ineos презентовала компактный электрический внедорожник Fusilier. В октябре 2022 года компания Ineos Automotive запустила производство внедорожника Ineos Grenadier, который формально считается идейным наследником классического Defender, хотя Land Rover и не имеет к проекту никакого отношения. Летом 2023 года Ineos представила рамный пикап Quartermaster, созданный на базе Grenadier, а в феврале 2024 года британская марка анонсировала Fusilier — новый компактный внедорожник с электрической силовой установкой.

© Motor.ru

Новинка получила дизайн в ретро-стилистике, в котором можно найти отсылки как к Ineos Grenadier, так и к Ford Bronco, Mercedes-Benz G-Class и многим другим моделям. Уже в базовой комплектации внедорожник будет иметь защиту днища, пороги, а также «зубастые» шины. Для повышения запаса хода машина получит элементы активной аэродинамики.

Детальной технической информации о Fusilier нет, но заявлено, что базовая версия будет полностью электрической. Также будет предложена модификация с «удлинителем» запаса хода — как обычно, это будет небольшой бензиновый двигатель, который позволит подзаряжать батарею и увеличивать автономность электромобиля.

Ineos Automotive

Ineos Automotive

Ineos Automotive

Ineos Automotive

Ineos Automotive

Ineos Automotive

Ineos Automotive

Ineos Automotive