Kimera Automobili показала новый рестомод Evo38

Фирма Kimera Automobili выпустила новый рестомод Evo38 в стиле 1980-х. Итальянская компания Kimera Automobili, которая сделала рестомод Evo37 в стиле культовой Lancia, подготовила новую модель. Стартап переосмыслил культовое раллийное купе Lancia 037 с учётом современных технологий и под девизом Ultima Evoluzione подготовил модель Evo38, которая представляет собой полноприводную и усовершенствованную версию Evo37. Такой могла бы быть Lancia для ралли Group B, если бы итальянская марка не ушла из чемпионата мира. Evo38 позиционируется как модернизированная версия Evo37 в духе полноприводных ралли-каров 1980-х.

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Машина получила новый кузов с более агрессивным аэродинамическим обвесом и более крупными воздухозаборниками, новыми дисками и покрышками Pirelli P Zero. Заявлена оптимизированная развесовка, улучшенная аэродинамика и более эргономичный салон, хотя интерьер пока не рассекречен. Главным отличием новинки стала система полного привода, заимствованная из автоспорта.

У неё есть электрогидравлическая блокировка дифференциала, которой можно управлять с приборной панели, что позволяет водителю гибко распределять тягу между передними и задними колёсами. Несмотря на полный привод, широкое использование углепластика и титана позволило удержать минимальную массу в 1100 килограммов. Машина получила модернизированный 2,2-литровый бензиновый турбомотор с более крупными турбинами и рядом других доработок, что позволило снять с агрегата 600 лошадиных сил.

Kimera Automobili

Kimera Automobili

Kimera Automobili

Kimera Automobili