Китайцы начали продажи конкурента ГАЗ «Соболь» по цене «Гранты». На рынок Поднебесной вышел однообъёмник Wuling Yangguang — утилитарный коммерческий электрокар с двухместной кабиной, отсеком на 6,5 кубометра и грузоподъёмностью 1,25 тонны. Покупатели могут выбирать из трёх комплектаций, причём цены бросовые: от 74 до 86 тысяч юаней (0,96-1,1 миллиона рублей). Сравнимо в России стоит Lada Granta в «средней» комплектации.

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По оснащению, габаритам и полезному объёму грузового отсека Wuling Yangguang сопоставим с нижегородским «Соболем-Бизнес». Длина/ширина/высота китайского фургона равны соответственно 4985/1800/1975 миллиметрам, а колесная база – 3050 миллиметров. Автомобиль приводит в движение 82-сильный электромотор (220 Нм), тяга передаётся на задние колёса. Архитектура подвески простая и выносливая: задний мост подвешен на рессорах.

Wuling

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Wuling Yangguang

Погрузочная высота фургончика невелика: всего 60 сантиметров. Грузовой отсек правильной формы, пол и стены ровные, но такелажных петель нет. Интересно, что вне зависимости от ёмкости тяговой батареи (32 или 42 киловатт-часа) грузоподъёмность одинакова — 1249 килограммов. А вот запас хода отличается: 230 или 300 километров по щадящему циклу CLTC.

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Салон прост: нет ни подушек безопасности, ни мультируля, ни регулировок рулевой колонки, кресла тканевые, а из опций комфорта разве что усилитель руля, электростеклоподъёмники, магнитола и кондиционер. Впрочем, топ-версии обещают медиасистему с 8-дюймовым тачскрином, но фотографий такой версии пока нет. Куда важнее, что от «суперчарджера» фургон можно зарядить до 80 процентов всего за полчаса, а с медленным зарядным устройством полная зарядка займёт до семи часов.