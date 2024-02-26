Classic Restorations выпустила ультрадорогой карбоновый рестомод Shelby GT500

Спустя три с половиной года после премьеры рестомода Shelby GT500CR его создатели из Classic Restorations анонсировали ещё один проект. Новинка под названием Shelby GT500CR Centennial Edition получила выдающийся дизайн, современные силовые агрегаты, богатое оснащение, а каждый покупатель рестомода сделает свой вклад в доброе дело — по 100 000 долларов с каждой проданной машины её создатели направят на благотворительность.

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Автомобиль имеет полностью карбоновый кузов от SpeedKore, причём не окрашенный, а покрытый прозрачным лаком — дополняют экстерьер продольная полоса из красного карбона и две красные «гоночные» полосы. Алые элементы отсылают к Американской кардиологической ассоциации, которая получит 100 000 долларов с каждого проданного рестомода на поддержку кампании ассоциации Life is Why.

В салоне появились передние сиденья Carroll Shelby Scat Rally Series 1000 в чёрной коже с красной прострочкой. Интерьер также получил деревянный руль, педали Shelby, приборы с белыми циферблатами и специальную табличку Американской кардиологической ассоциации на приборной панели. На подголовниках также имеется тиснёный логотип Американской кардиологической ассоциации, а салон украшен прострочкой красной контрастной нитью.

Classic Restorations

Classic Restorations

Classic Restorations

Classic Restorations

Classic Restorations

Classic Restorations

Classic Restorations