АвтоВАЗ начал выпускать Lada Granta с подушками безопасности

АвтоВАЗ вернул подушки безопасности еще на одну модель. Тольяттинский портал Avtograd news утверждает: с конвейера начали сходить пробные партии Lada Granta с аирбэгами и полноценно работающей системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Ожидается, что весной и то, и другое появится на всех выпускаемых «Грантах». Пока АвтоВАЗ продолжает собирать минимально укомплектованные седаны в упрощенной версии «Стандарт», но тиражи невелики, и у дилеров такие машины в дефиците.

© Motor.ru

Lada Granta впервые лишилась подушек безопасности весной 2022 года, но осенью того же года АвтоВАЗ нашёл поставщика этого компонента. Второй раз проблема обострилась в прошлом году, когда автогигант попал под санкции США. В течение трёх месяцев Lada Granta выпускались без аирбэгов, а в конце декабря упрощённую версию пришлось добавить даже «Весте».

Теперь дефицит подушек безопасности в прошлом, и постепенно этот необходимый элемент вернётся в качестве базовой опции. Однако не исключено, что ультрабюджетный вариант Lada Granta без аирбэгов, уплотнителей и пластиковых накладок тоже останется в строю: это позволит и дальше не повышать стартовую цену с 700 тысяч рублей.