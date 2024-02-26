Mercedes-Maybach GLS обновился: теперь шесть цилиндров и больше мощности

Внедорожный флагман немецкой марки пережил рестайлинг год назад, но тогда речь шла о «глобальной» гамме. Теперь обновление добралось до Китая, и здесь Mercedes-Benz приготовил сюрприз: версия Maybach GLS 480 не только осталась в строю, но и модернизировалась! От «шестисотого» модель отличается отсутствием V8 и куда меньшей ценой: дисконт составит более 25 процентов.

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Фотографий китайского Mercedes-Maybach GLS 480 пока нет, но внешних отличий от мирового аналога не ожидается: рестайлинг пройдёт по тем же лекалам, а все доработки технические. Под капотом пропишется рядный шестицилиндровый турбомотор, знакомый по версии двухлетней давности. Характер подкорректирован: мощность выросла с 367 до 381 лошадиной силы, а пиковый крутящий момент (500 Нм) теперь доступен в более широком диапазоне оборотов.

Шестицилиндровая версия не уступает по оснащению восьмицилиндровой, а отказаться от двух цилиндров в Китае целесообразно ради экономии. Интересно, что после рестайлинга цены на Mercedes-Maybach GLS не изменились: версия с индексом «480» стоит 1 833 000 юаней (255 тысяч долларов), за топовый GLS 600 придётся выложить 2 488 000 юаней (346 тысяч долларов). Кстати восьмицилиндровый вариант стал более тяговитым: крутящий момент увеличен с 730 до 770 Нм при неизменной мощности (558 сил).