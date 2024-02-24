На границе России и Казахстана застряли почти 300 фур

Почти 300 фур застряли на пограничном контроле «Сырым» на трассе «Самара — Шымкент» на границе Казахстана с Россией. Об этом сообщает пресс-служба национального оператора страны по управлению дорогами «Казавтожол» в Telegram-канале.

Представители оператора уточнили, что это связано с затрудненной работой пограничного пункта. Водители вынуждены ждать своей очереди по нескольку дней. «По словам автовладельцев, на всех международных и республиканских дорогах Западно-Казахстанской области нет никаких препятствий», — объяснили в «Казавтожол».

Всего в автомобильной очереди на границе стоят 280 фур.