В Техасе со дна озера подняли Toyota Tacoma, пролежавший там 10 лет

Полиция округа Монтгомери в штате Техас, США опубликовала фотографии поднятого со дна озера пикапа Toyota Tundra.

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Рыбак случайно обнаружил автомобиль на дне озера при помощи своего эхолота и сообщил об этом полиции. На место вызвали спасателей и водолазов, и совместными усилиями удалось поднять затонувший автомобиль на поверхность. Оказалось, что автомобиль был угнан ещё в 2010 году. Точная дата его попадания на дно озера неизвестна, но, по всей видимости, он пролежал там более десяти лет.

Несмотря на долгий период, проведенный под водой, пикап выглядит довольно хорошо. Конечно, он покрыт грязью и водорослями, но большая часть кузова на месте, фары и стёкла целы, а передний бампер всё ещё блестит.

Carakoom

Однако восстановить автомобиль (и уж тем более завести) вряд ли удастся, несмотря на слухи о выносливости пикапов Toyota. Хотя кто знает: вспоминается легендарный выпуск Top Gear, в котором бедный пикап Toyota пытались уничтожить десятком возможных способов, но он продолжал заводиться и ехать.