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В Китае представлена новая версия минивэна GAC M8

В Китае представлена новая версия минивэна GAC Trumpchi M8 Grandmaster. Об этом сообщает Autohome.

В Китае представлена новая версия минивэна GAC M8
© Газета.Ru

Автомобиль получил высокотехнологичную систему автоматической парковки на основе 12 ультразвуковых радаров. Благодаря ей минивэн может занять место стоянки в автоматическом режиме, а также в режиме дистанционного управления, без водителя за рулем.

Минивэн получил богатую хромированную отделку — в том числе на порогах и нижних кромках бамперов. Под капотом М8 — турбомотор 2.0 мощностью 252 л.с., который агрегатирован с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Кресла второго ряда в минивэне снабжены откидными столиками, кожаной обивкой, функцией массажа, подогревом и вентиляцией.

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