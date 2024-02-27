Представлен смелый и агрессивный концепт BMW M5 CS (G90)

Новый BMW M5 (G90) еще не был официально представлен, но художники по рендерингу уже рисуют возможный дизайн будущего M5 CS, который основан на анализе модельной эволюции серии M. Обычно модели "CS" появляются через 2-3 года после запуска автомобиля в базовой комплектации, значит G90 M5 CS стоит ожидать примерно в 2026-2027 годах. Ожидаемый в 2025 году BMW M5 позаимствует дизайн у модели i5 M60 M Performance.

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Сходство преимущественно в передней части, где решетка радиатора с горизонтальными планками, массивный центральный воздухозаборник и воздушные завесы. Передний спойлер придает дизайну завершающий штрих. В соответствии с традициями CS, фары с желтым оттенком, но в паре с ними будет использоваться желтая рамка Iconic Glow grilel. Капот из углеродного волокна оснащен двойными вентиляционными отверстиями для улучшения охлаждения.

Изображений задней части нет, но несложно представить, что получит M5 CS: переработанный диффузор из углеродного волокна, более спортивный спойлер на багажнике и, вероятно, улучшенную выхлопную систему. Что мы действительно стоит ожидать в BMW M5 CS, так это карбоновые ковшеобразные сиденья в задней части салона.

Пока еще рано говорить о точных цифрах мощности, можно только предполагать. В базовой версии G90 M5 будет использоваться 4,4-литровый V8 от S68 в паре с электромотором мощностью 718 лошадиных сил. Большая часть мощности (557 л.с.) будет приходиться на V8. Если BMW выпустит M5 CS, то его мощность, несомненно, окажется в диапазоне 750-800 лошадиных сил.