Высокопроходимый грузовик «Урал» впервые проехал по льду реки Амур

Показательные выступления команд «Урал» и «КАМАЗ-мастер» прошли во второй день зимнего фестиваля как часть автогонок на льду. Высокопроходимый «Урал» приехал в город на трале, передает РИА «Новости» .

Как рассказал агентству водитель «Урала» Николай Королев, это серийный автомобиль, но у него блокируется задняя тележка, передняя тележка, межосевая раздаточная коробка и межколесная блокировка, при этом остальное все серийное, под триал сделаны лишь каркас безопасности и платформа. Он добавил, что в машине также убрали воздушный фильтр, сделали зад, чтобы можно было преодолевать очень глубокий брод.