Погранслужба Украины: Около 2,5 тысячи фур застряли на границе с Польшей
Примерно 2,4 тысячи грузовиков стоят на шести заблокированных польскими фермерами пограничных КПП на украинско-польской границе, заявил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, выступая в эфире украинского телеканала "Рада".
"Блокада продолжается по всем шести пунктам пропуска, - сообщил Демченко. - Совокупно по состоянию на утро сегодня в очередях около 2,4 тысячи грузовиков".
Он также рассказал, что больше всего грузовиков стоит возле пунктов пропуска "Краковец", "Равва-Русская" и "Ягодин".
"Вчера у пункта пропуска "Устилуг" символически начали отказываться от блокировки движения грузовых транспортных средств", - сказал Демченко, не пояснив, что значит "символически".
Однако, по его словам, польские фермеры не блокируют проезд автобусов и легковых автомобилей.