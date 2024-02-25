Погранслужба Украины: Около 2,5 тысячи фур застряли на границе с Польшей

Примерно 2,4 тысячи грузовиков стоят на шести заблокированных польскими фермерами пограничных КПП на украинско-польской границе, заявил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, выступая в эфире украинского телеканала "Рада".

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"Блокада продолжается по всем шести пунктам пропуска, - сообщил Демченко. - Совокупно по состоянию на утро сегодня в очередях около 2,4 тысячи грузовиков".

Он также рассказал, что больше всего грузовиков стоит возле пунктов пропуска "Краковец", "Равва-Русская" и "Ягодин".

"Вчера у пункта пропуска "Устилуг" символически начали отказываться от блокировки движения грузовых транспортных средств", - сказал Демченко, не пояснив, что значит "символически".