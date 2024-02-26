Представлен новый электрический внедорожник Ineos Fusilier с ДВС

Британская компания﻿ Ineos Automotive показала свою третью модель — среднеразмерный электрический внедорожник Fusilier, разработку которого курирует австрийский филиал канадской компании Magna. Изначально Ineos Automotive не предполагала оснащать Fusilier двигателем внутреннего сгорания, но с учётом последних тенденций на мировом авторынке plug-in гибридная версия с ДВС у Fusilier всё-таки будет.

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Первой моделью Ineos Automotive в 2022 году стал традиционный рамный «углеводородный» внедорожник Grenadier, вторым в 2023 году в серию пошёл соплатформенный пикап Grenadier Quartermaster. Сегодня впервые показана третья модель — электрический внедорожник Fusilier (фузилёр — это французский солдат XVII века с кремниевым ружьём), его производство начнётся в 2027 году, а не в 2026-м, как предполагалось ранее, так как в конструкцию «фузилёра» пришлось экстренно вносить изменения.

Колеса.ру

Изменения обусловлены глобальным замедлением спроса на электромобили, зафиксированным в прошлом году и продолжающимся в настоящее время. Многие автопроизводители за последние месяцы резко пессимизировали планы относительно электромобилей, вот и Ineos Automotive, как сообщает британский журнал Autocar, всего пару недель назад решила добавить plug-in гибридную версию в будущую гамму Fusilier, чтобы привлечь к нему более широкую аудиторию, в том числе людей, которые боятся остаться в чистом поле с разряженным электрическим внедорожником.

Если Grenadier имеет дизайн в духе классического Land Rover Defender, то Fusilier скорее напоминает Mercedes-Benz G-класса, что неудивительно, так как и «гелик», и Grenadier, и Fusilier — детища инженеров австрийская компании Magna Steyr. Разработка Fusilier находится в самом разгаре, он будет немного короче и ниже, чем Grenadier (габаритная длина Grenadier — 4895 мм, ширина — 1930 мм, высота — 2050 мм, колёсная база — 2922 мм), и получит несущий кузов, тогда как в основе Grenadier лежит рама лестничного типа.

Колеса.ру

Для Fusilier разрабатывается полностью новая электромобильная скейтборд-платформа с плоской батареей в полу. Силовая структура кузова будет стальной, наружные панели и двери — алюминиевыми. Подвеска — полностью независимая, рулевое управление — реечного типа (на Grenadier используется механизм типа винт-шариковая гайка), при этом Ineos обещает, что по части проходимости Fusilier будет находиться на уровне Grenadier.

Вращать колёса Fusilier в любом случае будут электромоторы, их будет минимум два (по одному на ось), характеристики пока не объявлены. Plug-in гибридная версия будет типа range extender с компактным бензиновым двигателем, который не будет механически связан с колёсами и будет работать в режиме генератора, заряжая тяговую батарею. Батарею будет поставлять венгерский филиал Samsung. Поставщик ДВС пока не раскрыт, известно лишь, что это будет предельно простой и надёжный мотор без фазовращателей и других сложных систем, так его задача — молотить в установившемся режиме. Целевой запас хода на одной зарядке электрической версии — 400 км, plug-in гибридная сможет проехать на электротяге около 270 км.

Колеса.ру

Стилистическое сходство между Grenadier и Fusilier очевидно, но при разработке Fusilier аэродинамике уделяется гораздо больше внимания: лобовое стекло сильнее завалено назад, дверные петли убраны внутрь кузова, вентиляционные отверстия на передке будут снабжены активным заслонками. Дизайн интерьера пока не рассекречена, но там точно не будет царства мониторов и сенсоров: заявлены такие же кондовые крупные кнопки, как у Grenadier, они должны быть удобны для нажимания в рукавицах и будут устойчивыми к воде и грязи.